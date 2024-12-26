Актриса Кристина Бродская: Псковичи меня вдохновили

16:37, 26 декабря 2024, ПАИ

О своих впечатлениях от Пскова и псковичей рассказала актриса театра и кино Кристина Бродская в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я не успела толком посмотреть город, но от тех людей, с которыми мне удалось пересечься, я была в восторге. Каждый из этих людей меня успел каким-то образом вдохновить. Причём в разных отраслях и моментах, как в рабочих, так и в личных. И, наверное, это и есть самое главное, что может оставить город после себя в воспоминаниях. Больше всего запоминаются не улицы и достопримечательности, а именно те ощущения, которые нам дарит общение с людьми. Я буду уезжать с чем-то очень тёплым в сердце и душе», – отметила гостья студии.

Кристина Бродская также выразила надежду, что вернётся в Псков в ближайшее время. «По работе или нет, пока непонятно, но желание точно есть», – заключила актриса.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Бродская провела творческую встречу в Пскове.