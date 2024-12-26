От участия в мошеннических схемах предостерегают организаторы «Народного признания»
Предложения о накрутке голосов за того или иного номинанта стали поступать участникам Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Организаторы премии призывают номинантов не реагировать на подобные сообщения и быть бдительными.
Участникам может прийти подобное сообщение: «Здравствуйте! Можем помочь в конкурсе! Если интересно, пишите..» Призываем псковичей не переходить по подозрительным ссылкам, не отправлять мошенникам свои данные и не реагировать на подобные уведомления.
Напомним, что каждый голос в голосовании закрепляется за определённым номером телефона. В случае если сумма голосов по каждой номинации не будет соответствовать количеству подтвержденных номеров телефонов, то система остановит голосование.
Отметим, что похожие предложения поступали номинантам от мошенников и год назад, при голосовании на премии «Народное признание – 2023».
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Первый этап голосования за номинантов проходит с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Порядка 40 тонн гуманитарного груза отправят военнослужащим волонтёры из Псковской области
70 псковских студентов станут участниками заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал»