От участия в мошеннических схемах предостерегают организаторы «Народного признания»

15:51, 26 декабря 2024, ПАИ

Предложения о накрутке голосов за того или иного номинанта стали поступать участникам Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Организаторы премии призывают номинантов не реагировать на подобные сообщения и быть бдительными.

Участникам может прийти подобное сообщение: «Здравствуйте! Можем помочь в конкурсе! Если интересно, пишите..» Призываем псковичей не переходить по подозрительным ссылкам, не отправлять мошенникам свои данные и не реагировать на подобные уведомления.

Напомним, что каждый голос в голосовании закрепляется за определённым номером телефона. В случае если сумма голосов по каждой номинации не будет соответствовать количеству подтвержденных номеров телефонов, то система остановит голосование.

Отметим, что похожие предложения поступали номинантам от мошенников и год назад, при голосовании на премии «Народное признание – 2023».