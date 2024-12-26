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Общество

Густой туман накроет Псковскую область 27 декабря

Туман ожидается в Псковской области 27 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Фото: ПАИ

«Утром и днем 27 декабря местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – отметили в ведомстве.

Обо всех происшествиях псковичи могут звонить по номеру 112.

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