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Общество

Мне постоянно нужно было плакать – актриса Кристина Бродская

О профессиональных секретах рассказала актриса театра и кино Кристина Бродская в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Когда я только начинала ходить на пробы в кино, мне постоянно нужно было плакать, и это был самый настоящий стресс. За четыре года в университете я не смогла этому обучиться и понять, как это работает. Нас всегда пытались вывести на эмоции, приводя достаточно жестокие примеры», – отметила гостья студии.

Кристина Бродская подчеркнула, что главное в этом – уловить атмосферу. «Я беру это ощущение, это состояние и накладываю на себя. Когда ты делаешь что-то такое постоянно, то оно уже приходит по щелчку», – сказала актриса.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Бродская провела творческую встречу в Пскове.

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