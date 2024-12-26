Псковская библиотека стала площадкой для показов работ финалистов международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

23:00, 26 декабря 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова стала площадкой для показов работ финалистов международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Традиционно после конкурса стартует «эхо» фестиваля – бесплатные показы премьерных фильмов на различных площадках. В фестивале участвуют художественные, документальные короткометражные, анимационные кинокартины и впервые – нейросетевое кино.

Всех желающих ждут 11 января 2025 года в актовом зале библиотеки. Вход свободный.

Отметим, XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) – конкурс для режиссёров малых форм. Он проходил в Москве с 14 по 21 декабря 2024 года. В жюри фестиваля в разные годы входили известные кинематографисты и эксперты: Владимир Хотиненко, Юрий Быков, Антон Калинкин, Иван Кудрявцев, Владимир Котт, Мария Лемешева, Сергей Першин, Александр Цыпкин и другие.