Наталия Соколова помогает участнику СВО из Пскова оформить опекунство над его братом и сестрой

09:57, 27 декабря 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова помогает участнику СВО из Пскова оформить опекунство над его братом и сестрой. Об этом омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

«Ко мне обратился молодой человек с просьбой помочь оформить опеку над пятилетней сестрой и 16-летним братом. В ноябре 2024 года их мамы не стало. Отцы у детей разные. Один находится в месте лишения свободы, а другой умер», – отметила Наталия Соколова.

Дети жили с бабушкой в Башкортостане, а мама в Самарской области. «Сам молодой человек с марта 2022 года выполнял свой воинский долг на СВО и вернулся жить в Псков. Незамедлительно связалась с отделом опеки Пскова для выяснения обстоятельств и определения порядка их действий в данной ситуации. Благодарю коллег за оперативность в принятии мер по сохранению детей в кровной семье», – рассказала омбудсмен.

Сейчас опека из Башкортостана готовит документы на оформление опеки и попечительства. «Нахожусь на связи с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Башкортостан Ольгой Панчихиной. Вопрос до его окончательного решения будет находиться на контроле», – заверила Наталия Соколова.