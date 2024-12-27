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Общество

Наталия Соколова помогает участнику СВО из Пскова оформить опекунство над его братом и сестрой

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова помогает участнику СВО из Пскова оформить опекунство над его братом и сестрой. Об этом омбудсмен сообщила в своём телеграм-канале.

Наталия Соколова. Фото: ПАИ

«Ко мне обратился молодой человек с просьбой помочь оформить опеку над пятилетней сестрой и 16-летним братом. В ноябре 2024 года их мамы не стало. Отцы у детей разные. Один находится в месте лишения свободы, а другой умер», – отметила Наталия Соколова.

Дети жили с бабушкой в Башкортостане, а мама в Самарской области. «Сам молодой человек с марта 2022 года выполнял свой воинский долг на СВО и вернулся жить в Псков. Незамедлительно связалась с отделом опеки Пскова для выяснения обстоятельств и определения порядка их действий в данной ситуации. Благодарю коллег за оперативность в принятии мер по сохранению детей в кровной семье», – рассказала омбудсмен.

Сейчас опека из Башкортостана готовит документы на оформление опеки и попечительства. «Нахожусь на связи с уполномоченным по правам ребёнка в Республике Башкортостан Ольгой Панчихиной. Вопрос до его окончательного решения будет находиться на контроле», – заверила Наталия Соколова.

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