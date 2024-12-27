Жители Курской области смогут бесплатно ездить в городских автобусах Пскова и Великих Лук

10:10, 27 декабря 2024, ПАИ

Жители Курской области смогут бесплатно ездить в городских автобусах Пскова и Великих Лук, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Льгота распространяется на жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов, а также городского округа «Город Льгов».

Для получения права на бесплатный проезд и проездных билетов жителям Курской области необходимо обратиться:

- в претензионный центр ГППО «Псковпассажиравтотранс» по адресу: Псков, ул. Коммунальная, 77/1;

- в билетную кассу ГППО «Славяне» по адресу: Великие Луки, проезд Сигорицкий, 2.

При себе нужно иметь документы о регистрации по месту жительства в указанных населенных пунктах Курской области.