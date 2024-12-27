Жители Курской области смогут бесплатно ездить в городских автобусах Пскова и Великих Лук
Жители Курской области смогут бесплатно ездить в городских автобусах Пскова и Великих Лук, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Льгота распространяется на жителей Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского муниципальных районов, а также городского округа «Город Льгов».
Для получения права на бесплатный проезд и проездных билетов жителям Курской области необходимо обратиться:
- в претензионный центр ГППО «Псковпассажиравтотранс» по адресу: Псков, ул. Коммунальная, 77/1;
- в билетную кассу ГППО «Славяне» по адресу: Великие Луки, проезд Сигорицкий, 2.
При себе нужно иметь документы о регистрации по месту жительства в указанных населенных пунктах Курской области.
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