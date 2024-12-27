Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медалью МЧС наградили 11-летнюю школьницу за спасение тонущего в Гдовском районе мужчины

Медалью МЧС «За спасение погибавших на водах» наградили 11-летнюю Марину Кухаренко, которая спасла в Гдовском районе тонущего мужчину. Заслуженную награду ей вручил начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин, с торжественной церемонии в Пскове передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Лаврухин поблагодарил школьницу за её поступок.

Фото: ПАИ

Учащаяся 6-го класса школы № 643 Московского района Санкт-Петербурга спасла мужчину, когда тот нырнул в воду одного из озёр Гдовского района, а затем всплыл на поверхность и не шевелился. Марина подплыла к нему, перевернула на спину и позвала на помощь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 декабря 2024

Победителей чемпионатов «Абилимпикс» и «Профессионалы» наградили в Пскове
27 декабря 2024

Участники и ветераны СВО поздравили с наступающим Новым годом боевых товарищей в военном госпитале Пскова
27 декабря 2024

Волонтёрский корпус открылся в Локнянском округе
27 декабря 2024

В Печорах Дед Мороз специального назначения поздравил детей с наступающим Новым годом
27 декабря 2024

Дождь и до +6 градусов прогнозируют в Псковской области 28 декабря
27 декабря 2024

Стало известно расписание автобусов в новогодние праздники в Пскове
27 декабря 2024

«Альфа-банк» в Псковской области подвёл финансовые итоги 2024 года
27 декабря 2024

О важности вакцинации напоминают псковичам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...