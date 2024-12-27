Медалью МЧС наградили 11-летнюю школьницу за спасение тонущего в Гдовском районе мужчины
Медалью МЧС «За спасение погибавших на водах» наградили 11-летнюю Марину Кухаренко, которая спасла в Гдовском районе тонущего мужчину. Заслуженную награду ей вручил начальник Главного управления МЧС России по региону Сергей Лаврухин, с торжественной церемонии в Пскове передаёт корреспондент ПАИ.
Сергей Лаврухин поблагодарил школьницу за её поступок.
Учащаяся 6-го класса школы № 643 Московского района Санкт-Петербурга спасла мужчину, когда тот нырнул в воду одного из озёр Гдовского района, а затем всплыл на поверхность и не шевелился. Марина подплыла к нему, перевернула на спину и позвала на помощь.
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