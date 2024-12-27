Стало известно расписание автобусов в новогодние праздники в Пскове

12:09, 27 декабря 2024, ПАИ

Режим работы автобусов в новогодние праздники в Пскове опубликовал «Псковпассажиравтотранс». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

27 и 28 декабря автобусы будут ездить по режиму рабочего дня. 29 и 30 декабря движение будет проходить по расписанию выходного дня.

31 декабря автобусы будут ездить так же, как и по выходным дням, однако с более ранним отправлением части последних рейсов автобусов от конечных пунктов.

1 января движение будет осуществляться по расписанию выходного дня с поздним выездом и увеличенными интервалами движения автобусов. С расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Городские расписания».

С 2 по 8 января псковичи смогут ездить на автобусах по расписанию выходных, а 9 января – по расписанию рабочего дня.

Добавим также, что с 2 января автобус маршрута № 53 (площадь Ленина – аэропорт) будет осуществлять движение согласно дням недели.