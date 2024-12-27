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Общество

Псковский фонд «Защитники Отечества» помогает адаптировать квартиры для ветеранов СВО

Безбарьерную квартиру с электрическими помощниками могут получить ветераны СВО благодаря филиалу фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Псковский фонд «Защитники Отечества» помогает адаптировать квартиры для ветеранов СВО. Скриншоты здесь и далее: телеканал «Первый Псковский»

Уборкой в квартире будет заниматься робот, а для безопасности установят датчики дыма, утечки газа и воды. Специальные механизмы помогут закрывать шторы, проветривать. Также предусмотрено расширение дверных проёмов, установка душевых кабин или специальной кухни и многое другое. Все расходы на организацию берёт на себя фонд.

Более подробно оборудование прописано в специальном каталоге. Чтобы получить адаптацию, нужно оставить заявку социальному координатору, который работает в каждом районе области.

«Фонд «Защитники Отечества» осуществляет адаптацию жилых помещений по потребности уволенных участников СВО, имеющих инвалидность. Основное условие – это прописка в данном помещении и если жильё находится не в собственности, то необходимо согласие собственников», – отметила социальный координатор фонда Ольга Смирнова.

Кроме того, фонд помогает выучиться на новую профессию благодаря специальным программам.

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