Псковский фонд «Защитники Отечества» помогает адаптировать квартиры для ветеранов СВО

17:16, 27 декабря 2024, ПАИ

Безбарьерную квартиру с электрическими помощниками могут получить ветераны СВО благодаря филиалу фонда «Защитники Отечества» по Псковской области. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Уборкой в квартире будет заниматься робот, а для безопасности установят датчики дыма, утечки газа и воды. Специальные механизмы помогут закрывать шторы, проветривать. Также предусмотрено расширение дверных проёмов, установка душевых кабин или специальной кухни и многое другое. Все расходы на организацию берёт на себя фонд.

Более подробно оборудование прописано в специальном каталоге. Чтобы получить адаптацию, нужно оставить заявку социальному координатору, который работает в каждом районе области.

«Фонд «Защитники Отечества» осуществляет адаптацию жилых помещений по потребности уволенных участников СВО, имеющих инвалидность. Основное условие – это прописка в данном помещении и если жильё находится не в собственности, то необходимо согласие собственников», – отметила социальный координатор фонда Ольга Смирнова.

Кроме того, фонд помогает выучиться на новую профессию благодаря специальным программам.