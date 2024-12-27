Эпизоотическую ситуацию в регионе обсудил Михаил Ведерников с руководством Россельхознадзора
Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олега Емцева прошла в правительстве Псковской области сегодня, 27 декабря. Одной из тем встречи стала эпизоотическая ситуация в регионе. В частности, все муниципальные образования Псковской области были признаны благополучными по АЧС, заявил Олег Емцев.
В своём докладе руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обратил внимание на то, что в 2024 году на территории региона не было зафиксировано случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС). Кроме того, все пробы, взятые в этом году для проверки на грипп птиц, дали отрицательный результат.
В рамках встречи также обсуждался вопрос возвращения сельхозземель в оборот и особенности работы различных информационных систем в сфере карантинного фитосанитарного контроля, семеноводства и контроля за водными биоресурсами.
Олег Емцев подчеркнул, что при предоставлении субсидий хозяйствующим субъектам необходимо уделять особое внимание обязательной идентификации скота в системе «Хорриот». С 1 сентября маркирование и постановка на учёт стали обязательными для всех видов крупного рогатого скота, свиней на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а также для птиц и лошадей в промышленном секторе.
В завершение встречи Михаил Ведерников выразил благодарность руководству межрегионального управления Россельхознадзора за сотрудничество и вклад в обеспечение эпизоотического благополучия региона. Он отметил, что специалисты исполнительных органов будут поддерживать постоянную связь с ведомством.
Эпизоотическую ситуацию в регионе обсудил Михаил Ведерников с руководством Россельхознадзора
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