49 тысяч страниц и каналов в соцсетях зарегистрировал РКН
В Роскомнадзор поступило более 135 тысяч заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщает пресс-служба РКН.
Более 49 тысяч страниц зарегистрировано, заявления 30 тысяч – отклонены. Данные приводятся по состоянию на 27 декабря.
На данный момент санкций за отсутствие официальной регистрации каналов и соцстраниц в Роскомнадзоре не предусмотрено.
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27 декабря 2024
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