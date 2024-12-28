49 тысяч страниц и каналов в соцсетях зарегистрировал РКН

08:56, 28 декабря 2024, ПАИ

В Роскомнадзор поступило более 135 тысяч заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тысяч пользователей, сообщает пресс-служба РКН.

Более 49 тысяч страниц зарегистрировано, заявления 30 тысяч – отклонены. Данные приводятся по состоянию на 27 декабря.

На данный момент санкций за отсутствие официальной регистрации каналов и соцстраниц в Роскомнадзоре не предусмотрено.