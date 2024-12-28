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Коллекцию из полутора тысяч ёлочных игрушек собрал Дед Мороз из Идрицы

Коллекцию из полутора тысяч ёлочных игрушек времён СССР собрал Дед Мороз из Идрицы Себежского района Николай Зайцев, сообщает газета «Призыв».

Фото: Николай Зайцев

«Когда нам с сестрой было три-четыре года, мы забрались в комнату к родителям, достали из-под кровати коробку с новогодними игрушками и начали испытывать их на прочность. Ах, как красиво лопались яркие шарики! Переколотили мы всю эту красоту. До сих пор удивляюсь, как не порезались. Вот с тех пор у меня появилась идея коллекции наших советских игрушек. Собирать начал с 2010 года. Покупаю на рынках, когда посещаю города по работе, у друзей по переписке в интернете».

В коллекции Николая Зайцева есть ёлка 1930-х годов, доставшаяся ему от прабабушки. Есть игрушка из Курска от подруги по переписке – бабушка из сказки «О золотой рыбке». Есть «Мастер Виноградинка» 1957 года, которого удалось купить на рынке в Пскове. В коллекции две Снегурочки на восемь Дедов Морозов.

Фото: Николай Зайцев

«Нашел Деда Мороза 1956 года в хорошем состоянии, даже сохранилась этикетка. Он старше моего папы, – рассказал коллекционер. – Я от них в восторге. Друзья меня насильно уводят с рынков, боятся, что потрачу все, что имею. А мне нисколько не жалко».

У Николая Зайцева есть мечта – создать музей Нового года, чтобы можно было приходить летом и любоваться красотой.

Николай Зайцев работает педагогом-организатором Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа, руководителем театрального объединения, работает и в Идрицком доме культуры. На новогодних утренниках детки водят хороводы с настоящим Дедом Морозом с голосом Николая.

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