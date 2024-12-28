Коллекцию из полутора тысяч ёлочных игрушек собрал Дед Мороз из Идрицы

10:00, 28 декабря 2024, ПАИ

Коллекцию из полутора тысяч ёлочных игрушек времён СССР собрал Дед Мороз из Идрицы Себежского района Николай Зайцев, сообщает газета «Призыв».

«Когда нам с сестрой было три-четыре года, мы забрались в комнату к родителям, достали из-под кровати коробку с новогодними игрушками и начали испытывать их на прочность. Ах, как красиво лопались яркие шарики! Переколотили мы всю эту красоту. До сих пор удивляюсь, как не порезались. Вот с тех пор у меня появилась идея коллекции наших советских игрушек. Собирать начал с 2010 года. Покупаю на рынках, когда посещаю города по работе, у друзей по переписке в интернете».

В коллекции Николая Зайцева есть ёлка 1930-х годов, доставшаяся ему от прабабушки. Есть игрушка из Курска от подруги по переписке – бабушка из сказки «О золотой рыбке». Есть «Мастер Виноградинка» 1957 года, которого удалось купить на рынке в Пскове. В коллекции две Снегурочки на восемь Дедов Морозов.

«Нашел Деда Мороза 1956 года в хорошем состоянии, даже сохранилась этикетка. Он старше моего папы, – рассказал коллекционер. – Я от них в восторге. Друзья меня насильно уводят с рынков, боятся, что потрачу все, что имею. А мне нисколько не жалко».

У Николая Зайцева есть мечта – создать музей Нового года, чтобы можно было приходить летом и любоваться красотой.

Николай Зайцев работает педагогом-организатором Идрицкого филиала Псковского агротехнического колледжа, руководителем театрального объединения, работает и в Идрицком доме культуры. На новогодних утренниках детки водят хороводы с настоящим Дедом Морозом с голосом Николая.