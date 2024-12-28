В России запретили звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенничеством

10:50, 28 декабря 2024, ПАИ

В России запретили звонки с IP-телефонии для борьбы с мошенничеством, пишет «Российская газета».

Чтобы ограничить возможности телефонных мошенников, премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в перечень лицензий на оказание услуг связи. Из него исключена лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она позволяла с помощью интернета звонить на стационарный или мобильный телефон.

Технология давала возможность мошенникам подменять номера. Решение не должно сказаться на обычных пользователях телефонной связи, а граждане, совершающие звонки через разные мессенджеры, используют специальные программы без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.