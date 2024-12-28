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Полонез, мазурка и вальс: бал для курсантов прошёл в Пскове

Псковский филиал Университета ФСИН России провёл «Зимний бал». В нём приняли участие более 80 курсантов, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Бал открыл начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который поздравил курсантов и гостей с наступающим Новым годом, пожелав всем счастья, здоровья и успехов.

15 пар участников исполнили полонез и мазурку, а также медленные вальсы.

По результатам голосования выбрали короля и королеву «Зимнего бала» Псковского филиала Университета ФСИН России – ими стали курсанты третьего курса Иван Далаков и Екатерина Киреева.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Мероприятие включало театрализованное представление и концертные номера, чтобы гости могли отдохнуть и насладиться атмосферой бала.

Организаторами события выступили заведующая клубом Елена Одинцова и курсанты совета обучающихся филиала вуза.

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