Полонез, мазурка и вальс: бал для курсантов прошёл в Пскове

12:44, 28 декабря 2024, ПАИ

Псковский филиал Университета ФСИН России провёл «Зимний бал». В нём приняли участие более 80 курсантов, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала вуза.

Бал открыл начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который поздравил курсантов и гостей с наступающим Новым годом, пожелав всем счастья, здоровья и успехов.

15 пар участников исполнили полонез и мазурку, а также медленные вальсы.

По результатам голосования выбрали короля и королеву «Зимнего бала» Псковского филиала Университета ФСИН России – ими стали курсанты третьего курса Иван Далаков и Екатерина Киреева.

Мероприятие включало театрализованное представление и концертные номера, чтобы гости могли отдохнуть и насладиться атмосферой бала.

Организаторами события выступили заведующая клубом Елена Одинцова и курсанты совета обучающихся филиала вуза.