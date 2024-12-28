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Общество

Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом

Воспитанников и коллектив сотрудников Центра помощи детям в Пскове поздравили с наступающим Новым годом представители УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники органов внутренних дел передали подарки и поздравления с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками нуждающимся детям. Полицейские пожелали новых начинаний, больших успехов в учёбе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

Для организации проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в дни зимних каникул полицейские оказали материальную помощь Псковскому детскому дому. Кроме того, они вручили ребятам подарки.

«Подобные встречи псковских полицейских со своими подшефными стали уже доброй традицией. И каждое из таких мероприятий оказывается по-своему необычным и запоминающимся», – отметили в пресс-службе.

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