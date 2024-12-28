Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом
Воспитанников и коллектив сотрудников Центра помощи детям в Пскове поздравили с наступающим Новым годом представители УМВД России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Сотрудники органов внутренних дел передали подарки и поздравления с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками нуждающимся детям. Полицейские пожелали новых начинаний, больших успехов в учёбе и хобби, нескончаемой энергии и радости.
Для организации проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в дни зимних каникул полицейские оказали материальную помощь Псковскому детскому дому. Кроме того, они вручили ребятам подарки.
«Подобные встречи псковских полицейских со своими подшефными стали уже доброй традицией. И каждое из таких мероприятий оказывается по-своему необычным и запоминающимся», – отметили в пресс-службе.
Псковских полицейских поздравили с наступающим Новым годом активисты «Движения первых»