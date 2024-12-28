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Общество

Более 200 медспециалистов смогли привлечь в Псковскую область за год

95 врачей и 128 средних медицинских работников трудоустроились в медорганизации Псковской области в этом году, сообщила руководитель профильного комитета Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Фото: ПАИ

«Мы много в СМИ и на различных площадках говорим о большом пакете региональных и федеральных мер поддержки при трудоустройстве врачей в медицинские организации Псковской области», – отметила она.

Всего в регионе приобрели 9 служебных квартир. Кроме того, 86 врачей и 16 фельдшеров получили компенсацию за коммерческий наём жилья, а два врача приватизировали служебное жилье. Также девять врачей воспользовались программой льготной ипотеки. Ещё 534 человека, проживающие в сельской местности, получили компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

55 медицинских работников получили выплаты по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер». Из них 49 человек получили ещё и региональную доплату.

«Хочу отметить, что реализация федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» является целевым показателем национального проекта «Здравоохранение», и его регион успешно выполняет третий год подряд», – обратила внимание Марина Гаращенко.

Кроме прочего, 183 человека получили региональные подъемные при первом трудоустройстве. В 2023 году их было 149, добавила она. Также 42 врача и 85 фельдшеров получили ежеквартальные доплаты специалистам первичного звена здравоохранения при первом трудоустройстве.

«В регионе оказывается поддержка и целевым студентам. Региональные стипендии получили: 92 ординатора, более 600 студентов вузов, 144 студента медицинских колледжей», – заключила Марина Гаращенко.

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