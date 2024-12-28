Правила использования пиротехники напомнили псковичам

16:04, 28 декабря 2024, ПАИ

Правила использования пиротехники напомнили псковичам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Жителям области напомнили о важности изучения инструкции. Правила у каждого изделия могут отличаться. Кроме того, запускать фейерверки нужно строго на улице вдали от зданий, деревьев и машин. Минимальная безопасная зона указана в инструкции.

Если фейерверк не сработал, не нужно пытаться поджечь его снова. Необходимо подождать 15 минут, замочить его в воде и утилизировать с бытовыми отходами.

Также не рекомендуется покупать фейерверки с рук или на стихийных рынках. Безопасность начинается с покупки сертифицированной продукции в проверенных магазинах. Пиротехнику нужно держать в недоступном месте и не разрешать самостоятельно зажигать её детям.

При сильном ветре искры могут попасть на людей или здания. Нужно держать рядом ёмкость с водой или огнетушитель – это поможет быстро справиться с огнем, если что-то пойдёт не так.

Самодельные «апгрейды» могут привести к печальным последствиям. Не рекомендуется менять заводскую сборку, ведь именно она рассчитана на безопасность.