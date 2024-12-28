ТИЦ Псковской области стал лауреатом Всероссийской национальной премии

18:08, 28 декабря 2024, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области стал лауреатом Всероссийской национальной премии MICE Award номинации «Лучший ТИЦ Российской Федерации в сфере создания и продвижении турпродуктов для делового туризма и индустрии встреч». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по туризму.

Торжественная церемония вручения награды прошла в Москве.

«Сегодня Туристский информационный центр Псковской области – это не просто площадка для взаимодействия с туристами, а локомотив продвижения региона на федеральном и международном уровнях», – отметили в профильном комитете.

Отметим, что Russian Business Travel & MICE Award – ведущая российская премия для лучших компаний сферы делового туризма и MICE. Учреждена в 2010 году в целях продвижения и развития бизнес-туризма и конгрессных услуг в России.

Ранее сообщалось, что три фестиваля Театрально-концертной дирекции Псковской области были отмечены экспертами на Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024.