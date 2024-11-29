Три псковских фестиваля получили награды на Международной премии в области событийного туризма

17:47, 29 ноября 2024, ПАИ

Три фестиваля Театрально-концертной дирекции Псковской области были отмечены экспертами на Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде сегодня, 29 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ТКД.



Фото: пресс-служба ТКД



Фото: пресс-служба ТКД



Фото: пресс-служба ТКД



Фото: пресс-служба ТКД



Фото: пресс-служба ТКД









В частности, ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» заняла второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 тысяч человек».

Кроме того, вторым местом в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тысяч человек» отмечена выставка «Россия начинается здесь», которая прошла в Пскове.

Также специальный диплом «За сохранение культурных традиций» достался ТКД за фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тысяч человек».