Снова в ЗАГС: 50-летие совместной жизни отпраздновали супруги из Струг Красных

18:48, 28 декабря 2024, ПАИ

Золотую свадьбу празднует чета Сергеевых из Струг Красных сегодня, 28 декабря. По этому случаю в зале отдела ЗАГС его начальник Наталья Дмитриева провела торжественную регистрацию пары. Об этом пишет районная газета «Струги».

«С волнением, как и 50 лет назад, вошли «молодые» в зал торжества, где их встретили родные, друзья и официальные лица. Как и полстолетия назад, Татьяна Юрьевна и Николай Николаевич оставили свои подписи в книге регистрации браков, только теперь уже в юбилейной, и под крики «горько» скрепили свой союз поцелуем», – пишет газета.

На своём пути пара много трудилась: она – в образовании, а он – в электросетях. Вырастили троих детей, которые подарили им трёх внуков и внучку. Сейчас Татьяна Юрьевна и Николай Николаевич на заслуженном отдыхе, занимаются домом и огородом.

В праздничный день супругов поздравили заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак, которая вручила медаль «50 лет совместной жизни» от губернатора области Михаила Ведерникова и цветы и подарки от главы округа Александра Волкова.

Также их поздравили председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и представитель управления образования Валентина Иванова.

Ранее сообщалось, что медали за 50 лет совместной жизни вручили парам в Пскове.