Пожарные ликвидируют возгорание гаражей в Великих Луках
Возгорание гаражей произошло на улице Гастелло в Великих Луках сегодня, 28 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.
На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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