Пожарные ликвидируют возгорание гаражей в Великих Луках

19:18, 28 декабря 2024, ПАИ

Возгорание гаражей произошло на улице Гастелло в Великих Луках сегодня, 28 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня.

На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.