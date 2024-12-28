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Общество

Сенатор Наталья Мельникова исполнила мечту девочки о беговой дорожке в рамках акции «Ёлка желаний»

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова исполнила желание 13-летней девочки Зарины в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом общественный деятель сообщила в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Мельниковой

Девочка учится в Изборском лицее. В последний учебный день года прямо в школу была доставлена беговая дорожка, о которой мечтала девочка. Старшие ребята помогли собрать спортивный снаряд и сразу же протестировали его.

Мама девочки, которая тоже пришла в школу в этот день, учителя и одноклассники порадовались за исполнение мечты школьницы.

«Надеюсь, что Зарина будет счастливо тренироваться на своей новой беговой дорожке и достигнет всех своих целей!» – сказала Наталья Мельникова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания приняли участие в акции «Ёлка желаний».

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