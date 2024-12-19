Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор и депутаты Псковского областного Собрания исполнят детские мечты с «Ёлки желаний»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания исполнят детские мечты с «Ёлки желаний».

Фото здесь и далее: ПАИ

Все желающие смогли снять шары с ёлки перед бюджетным посланием Михаила Ведерникова сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В акции приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава Пскова Борис Елкин, а также руководители региональных комитетов, главы муниципальных округов Псковской области, общественные деятели и другие. Некоторые представители власти снимали с ёлки сразу несколько шаров.

Исполнит детскую мечту и директор медиахолдинга Псковской области Ирина Фёдорова.

«Проводится одновременно сразу две ёлки: региональная и федеральная «Ёлка желаний», которую проводит «Движение первых». На федеральной «Ёлке желаний» зарегистрировались более 600 детей. На нашей – 120 детей. На территории Псковской области 720 детей ждут, чтобы волшебники исполнили их желания. Дети – из семей участников СВО, ребята с какими-то заболеваниями, дети из интернатов – уязвимый слой нашего населения. Можно в онлайн-формате зарегистрироваться и взять желание», – рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, что каждый желающий может принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 декабря 2024

В бюджете региона отражена важность 80-летия Победы – Александр Седунов
19 декабря 2024

Путин: Шансов сбить «Орешник» ни у кого нет
19 декабря 2024

Вышка сотовой связи появится в деревне Михайлов Погост Локнянского округа
19 декабря 2024

«Ребята, не беспокойтесь, всё будет пересчитано»: Путин пообещал разобраться с выплатами военным в Курской области
19 декабря 2024

Глава Пскова исполнит новогодние пожелания трёх детей
19 декабря 2024

Владимир Путин: Суверенитет должен быть в сердце людей
19 декабря 2024

Анастасия Повторейко: Бюджетные расходы на медицину в 2025 году охватывают большинство запросов сферы здравоохранения
19 декабря 2024

Ежегодная конференция «Вектор предпринимательства» состоялась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...