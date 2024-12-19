Губернатор и депутаты Псковского областного Собрания исполнят детские мечты с «Ёлки желаний»

11:35, 19 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутаты Псковского областного Собрания исполнят детские мечты с «Ёлки желаний».

Все желающие смогли снять шары с ёлки перед бюджетным посланием Михаила Ведерникова сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В акции приняли участие губернатор Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава Пскова Борис Елкин, а также руководители региональных комитетов, главы муниципальных округов Псковской области, общественные деятели и другие. Некоторые представители власти снимали с ёлки сразу несколько шаров.

Исполнит детскую мечту и директор медиахолдинга Псковской области Ирина Фёдорова.

«Проводится одновременно сразу две ёлки: региональная и федеральная «Ёлка желаний», которую проводит «Движение первых». На федеральной «Ёлке желаний» зарегистрировались более 600 детей. На нашей – 120 детей. На территории Псковской области 720 детей ждут, чтобы волшебники исполнили их желания. Дети – из семей участников СВО, ребята с какими-то заболеваниями, дети из интернатов – уязвимый слой нашего населения. Можно в онлайн-формате зарегистрироваться и взять желание», – рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Напомним, что каждый желающий может принять участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.