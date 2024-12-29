Почему переохлаждение головы опасно для здоровья, рассказал врач

10:02, 29 декабря 2024, ПАИ

Переохлаждение головы может привести к негативным последствиям для здоровья, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Об этом пишет РИА Новости.

На холоде происходит сужение сосудов и нарушается кровоснабжение, что плохо отражается на состоянии нервной системы. «В результате человек может получить очень болезненную невралгию лицевого и тройничного нервов, заболевания органов слуха. Кроме того, холод негативно влияет на волосяные луковицы, что приводит к выпадению волос», – объяснил он.

По словам специалиста, шапка должна быть по возможности непродуваемой и обязательно прикрывать уши. Зимой лучше всего отдавать предпочтение головным уборам из меха, шерсти или с подкладкой из флиса: ворсистые материалы лучше всего сохраняют тепло, пояснил специалист.

Также Андрей Тяжельников отметил, что даже при недолгом нахождении на улице всё равно сохраняется риск негативных последствий для здоровья.

«При резком перепаде температур, когда вы выходите из тёплого помещения, организм не успевает адаптироваться, и такой стресс может привести к спазму сосудов, резко снизить иммунитет, особенно если вы вышли на улицу разгорячёнными. Также нужно всегда быть готовым к тому, что прогулка по какой-то причине может затянуться», – заключил он.

Кроме того, особенно опасно выходить на улицу с праздничного застолья после употребления алкоголя: он снижает реакцию на холод, поэтому человек может не почувствовать, как замерзает, пояснил специалист.