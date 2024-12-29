Региональную кадровую программу для участников СВО разрабатывают в Псковской области

14:00, 29 декабря 2024, ПАИ

Кадровую программу для участников СВО «Герои земли Псковской» запустят в регионе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В рамках первого заседания по вопросу реализации региональной кадровой программы для участников специальной военной операции глава региона напомнил, что в России запущен проект «Время героев», который показал свою востребованность. «Поэтому глава государства поручил запустить аналогичные программы в регионах, чтобы охватить как можно большее количество участников. Для нас это возможность закрыть кадровые потребности органов местного самоуправления, правительства области, различных подведомственных учреждений, других сфер корпоративного сектора», – сказал Михаил Ведерников.

По поручению губернатора была разработана концепция регионального кадрового конкурса «Герои земли Псковской», оператором которого выступит Корпоративная академия правительства.

«После прохождения всех этапов конкурсного отбора финалисты пройдут дополнительное обучение, получат предложения по имеющимся у нас в регионе должностям. Уверен, что будущие руководители, которые с честью прошли испытания боевыми действиями, которые умеют принимать решения в самых сложных, кризисных ситуациях, честные, преданные своей стране, многое сделают и для нашей родины, и для всей страны», – подчеркнул глава региона.

Целью проекта является создание системы отбора и подготовки управленческих кадров, отметила директор Корпоративной академии Ирина Иванова. «Для обеспечения честности и объективности отбора будет создан общественный совет. Начнём мы именно непосредственно с широкого информационного обеспечения регионального конкурса для привлечения участников», – сказала она.

Отборочный этап будет включать в себя дистанционное либо очное тестирование. По итогам очного этапа запланирован образовательный модуль программы для подготовки уже непосредственно отобранных участников. Завершающим этапом станет постконкурсное сопровождение. «Это непосредственно обучение и трудоустройство победителей, а также организация наставничества с целью развития необходимых компетенций и помощи в успешном решении текущих задач», – пояснила директор академии.