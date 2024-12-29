На 99,7% выполнены нацпроекты в Псковской области в 2024 году

14:40, 29 декабря 2024, ПАИ

Итоговое совещание по реализации нацпроектов в регионе прошло в правительстве Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Не без сложностей (беспрецедентные объёмы строительных работ по новым социальным объектам), но с основными задачами общими усилиями мы справились», – отметил глава региона.

Итоговое кассовое исполнение напроектов в 2024 году предварительно составляет 99,7 %, или 12,6 млрд рублей.

«Вся эта сумма полностью реализована на благо региона и жителей Псковской области. В следующем году ожидаем открытие целого ряда новых объектов в сферах образования и здравоохранения, а также начинаем следующий этап реализации президентских нацпроектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что 60 млрд рублей поступило в Псковскую область за всё время реализации нацпроектов.