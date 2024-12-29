На 99,7% выполнены нацпроекты в Псковской области в 2024 году
Итоговое совещание по реализации нацпроектов в регионе прошло в правительстве Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
«Не без сложностей (беспрецедентные объёмы строительных работ по новым социальным объектам), но с основными задачами общими усилиями мы справились», – отметил глава региона.
Итоговое кассовое исполнение напроектов в 2024 году предварительно составляет 99,7 %, или 12,6 млрд рублей.
«Вся эта сумма полностью реализована на благо региона и жителей Псковской области. В следующем году ожидаем открытие целого ряда новых объектов в сферах образования и здравоохранения, а также начинаем следующий этап реализации президентских нацпроектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что 60 млрд рублей поступило в Псковскую область за всё время реализации нацпроектов.
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