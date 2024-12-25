60 млрд рублей поступило в Псковскую область за всё время реализации нацпроектов

16:07, 25 декабря 2024, ПАИ

60 млрд рублей поступило в Псковскую область за всё время реализации нацпроектов, сообщил в интервью на телеканале «Первый Псковский» губернатор региона Михаил Ведерников. Это сопоставимо с нынешним бюджетом региона или с тремя бюджетами региона образца 2017 года.

Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о приоритетных нацпроектах, не стал выделять особо какие-то из них. «Для нас все президентские национальные проекты принципиально важны и нужны, - подчеркнул губернатор. - И дороги требуют отдельного внимания, и сфера образования, и сфера здравоохранения. Сделать ещё предстоит очень многое, но фундамент заложен хороший».

Губернатор обратил внимание, что изменения, происходящие в регионе благодаря национальным проектам, «видны невооружённым глазом». «Не без сложностей, конечно. Они есть: завершение работ на части объектов по объективным причинам пришлось перенести, но подавляющее большинство объектов, проектов, задач мы выполним в полном объёме и приступим ко второй волне реализации нацпроектов. Сделаем это так, чтобы люди никакой паузы не почувствовали», - сказал Михаил Ведерников.

Ранее на совещании в правительстве Псковской области Михаил Ведерников напомнил коллегам о персональной ответственности за исполнение нацпроектов.

С 1 января в России начнётся реализация новых нацпроектов.

Большое интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым смотрите на телеканале «Первый Псковский» сегодня после вечернего выпуска новостей.