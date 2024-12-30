Штаб муниципального волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Печорах

11:12, 30 декабря 2024, ПАИ

Муниципальный штаб центра подготовки волонтёров 80-летия Победы открылся в Печорах. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Готовить волонтёров будут на площадке православного центра добровольчества.

«В 2025 году наша страна будет праздновать 80-летие Великой Победы. Этот штаб, как и в других муниципалитетах Псковской области, создан для привлечения, обучения и мотивации добровольцев, которые будут участвовать в мероприятиях, посвящённых сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны», – рассказала руководитель Печорского центра добровольчества Юлия Четвергова.

Здесь добровольцы смогут получить необходимые знания и навыки для участия в значимых мероприятиях, добавила она.

«Муниципальный штаб – это место, где каждый сможет стать частью общего большого дела сохранения памяти о подвиге наших дедов и прадедов», – отметил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.