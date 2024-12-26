Центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы до конца года откроются во всех муниципалитетах Псковской области

22:16, 26 декабря 2024, ПАИ

До конца года центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы откроются во всех муниципальных образованиях Псковской области. Об этом шла речь на заседании Совета по развитию добровольчества на территории региона сегодня, 26 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Пскове одним из первых в стране открылся центр, который занимается подготовкой волонтёров для сопровождения патриотических мероприятий. В настоящее время аналогичные центры работают в Великих Луках, Стругокрасненском, Бежаницком, Опочецком, Невельском и Порховском муниципальных округах, а также в Великолукском, Куньинском, Островском и Пустошкинском районах.

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев подчеркнул, что ключевой задачей центров является не только набор волонтёров, но и их всесторонняя подготовка. Волонтёры должны хорошо знать историю и подвиг русского народа в годы Великой Отечественной войны.

План мероприятий обширен. Комитет уже заключает соглашения с общественными организациями для совместной подготовки мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Особое внимание будет уделено ремонту и благоустройству памятных знаков, обелисков и монументов. В регионе насчитывается более 1 200 таких объектов. Информация о большинстве из них доступна на сайте память60.псков.рф. В ближайшее время в сотрудничестве с государственными архивами в регионе будет проведена работа по оцифровке всех монументов, чтобы обеспечить точность их названий и данных.

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева подчеркнула важность этой работы и призвала руководителей волонтёрских и общественных организаций, а также глав муниципальных образований отнестись к ней серьёзно.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о том, что в 2025 году в регионе проекты патриотической направленности будут иметь приоритет в рамках конкурса ТОС.

На заседании совета участники предложили дополнительные идеи вовлечения молодёжи в проекты сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны. Например, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова предложила привлечь молодёжь из новых регионов России к работе по сохранению исторической памяти в регионе. Такие запросы уже поступают от активистов.

Ранее центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы открылись в Бежаницах и Пскове.