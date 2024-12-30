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Общество

Пробки образовались на Завеличье в Пскове

В Пскове на Завеличье образовались дорожные пробки, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

В частности, в преддверии новогодних праздников напряжённая дорожная обстановка складывается около торговых центров «Империал» и «Акваполис», а также на выезде из города возле торгово-досугового центра Fjord Plaza. Кроме того, пробки наблюдаются на улицах Юбилейной и Коммунальной.

Ранее водителей в Псковской области призвали быть внимательными на дорогах.

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