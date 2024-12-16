Водителей в Псковской области призывают быть внимательными на дорогах

08:20, 16 декабря 2024, ПАИ

О необходимости быть осторожными на дорогах во время плохой погоды предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Учитывая погодные условия, водителям необходимо неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, а также избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии, отметили в ведомстве. В частности, псковичей призывают соблюдать интервал и дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.

Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили, что на автомобиле нужно ездить с включенными световыми приборами вне зависимости от времени суток. В условиях снегопада псковичам рекомендуют использовать противотуманные фары.

Также водителей в регионе призывают не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать расчистке дорог.

«Если вы являетесь пешеходом, то переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. В условиях непогоды обязательно используйте на одежде световозвращающие элементы», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег обрушится на Псковскую область 16 декабря. Кроме того, жителей региона ждёт усиление ветра.