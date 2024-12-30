Штаб муниципального волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Тямше

17:39, 30 декабря 2024, ПАИ

Муниципальный центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы открыли в Псковском районе. Он расположился на базе Тямшанского ДК, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«Центр в Тямше станет важной площадкой для набора, обучения и подготовки волонтёров, которые будут принимать участие в мероприятиях в 80-летию Великой Победы», – отметила Наталья Фёдорова и добавила, что в будущем здесь также состоятся тематические мероприятия.

По её словам, в Псковской районе сформировали широкую программу празднования великой даты.