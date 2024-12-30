Штаб муниципального волонтёрского корпуса 80-летия Победы открыли в Тямше
Муниципальный центр подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы открыли в Псковском районе. Он расположился на базе Тямшанского ДК, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.
«Центр в Тямше станет важной площадкой для набора, обучения и подготовки волонтёров, которые будут принимать участие в мероприятиях в 80-летию Великой Победы», – отметила Наталья Фёдорова и добавила, что в будущем здесь также состоятся тематические мероприятия.
По её словам, в Псковской районе сформировали широкую программу празднования великой даты.
Ранее сообщалось, что центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы до конца года откроют во всех муниципалитетах Псковской области.
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