Более 275 тысяч человек привились в Псковской области за время проведения кампании по вакцинации против гриппа в 2024 году
Кампания по иммунизации против гриппа в 2024 году закончилась в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего в Псковской области привились 275 642 человека. Общий охват населения составил 47,43 %.
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Более 275 тысяч человек привились в Псковской области за время проведения кампании по вакцинации против гриппа в 2024 году
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