Кто сейчас лидирует в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

12:40, 31 декабря 2024, ПАИ

Фавориты установились в некоторых номинациях Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024». Публикуем список тех, кто на этот момент занимает лидирующие позиции в номинации «Наша марка».

Лидером в номинации на данный момент является компания «Красное знамя», которая производит продукты премиального качества – комбикорм, молочную продукцию, мясные деликатесы и куриные яйца. Также бренд расширил линейку молочной и кисломолочной продукции, увеличил объём производства сыровяленых и сырокопчёных мясных деликатесов, а также увеличил географию продаж. Номинант пока собрал 1 662 голоса.

Вторую позицию занимает завод «Молочные продукты Пушкиногорья». Более 80 лет завод выпускает молочную продукцию по традиционным технологиям только из натурального молока коров, которые живут в экологически чистом районе. Завод производит молоко, кефир, простоквашу, снежок, ряженку, сливки, йогурты, колбасные, твёрдые и плавленые сыры, сливочное масло, сметану, творог и творожную массу. За него пока отдали свои голоса 1 505 человек.

На третьем месте сейчас находится крестьянское хозяйство «Бежаницкая ягода», хорошо известное за пределами Бежаницкого района. Глава хозяйства Илья Степанов – молодой фермер, занимающийся выращиванием клубники. В перспективе фермер планирует разводить малину, расширяя ассортимент ягодной продукции. За номинанта пока проголосовали 1 014 человек.

На четвёртой позиции – компания «Столбушино». Столбушинский сбитень имеет статус гастрономического сувенира Псковской области. Каждый год на предприятии разрабатываются рецепты новых продуктов.

За пятое место активно борются несколько номинантов – натуральная косметика ручной работы Марины Бучиус, «Пивоварня купца Лапина», сидродельня «Заповедник», Пыталовский хлебокомбинат, фермерское хозяйство «Сады на Кудебе», бренд «Деревенский разносол», псковский бренд женской дизайнерской одежды Alpecora.

Организаторы премии подчёркивают, что ситуация с количеством голосом может измениться. У номинантов и их группы поддержки есть все шансы, чтобы вырваться вперёд и попасть на первые строчки при голосовании.