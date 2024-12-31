Как выпускали медвежат-сирот Пуха и Пятачка в псковские леса, показали специалисты

13:38, 31 декабря 2024, ПАИ

Кадры выпуска псковских медвежат Пуха и Пятачка в родные леса опубликовали специалисты Тверского центра спасения медвежат-сирот.

Медвежата Пух и Пятачок были выпущены на постоянное место жительства на территории национального парка «Себежский».

Выживаемость медвежат, прошедших реабилитацию в центре, такая же, как и в природе, пояснил директор организации Сергей Пажетнов.

«Эти медвежата будут искать места, свободные от диких медведей. И только на этом участке смогут существовать нормально. Тем самым идёт естественное расселение вида. Будем надеяться, что медвежата самостоятельно начнут новую медвежью жизнь и им будет хорошо здесь», – сказал он.

Напомним, два медвежонка, оставшихся без матери, были обнаружены неравнодушными людьми в Гдовском районе в середине мая.