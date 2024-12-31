Об опасности употребления алкоголя в бане предупредил врач

15:00, 31 декабря 2024, ПАИ

Об опасности употребления алкоголя в бане предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Об этом пишет РИА Новости.

«Алкоголь и баня совершенно не совместимы ни в каких количествах. Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большой риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем», – пояснил он.

В бане лучше пить чистую воду, исключая дополнительную нагрузку, а также некрепкие чаи с настоями или травами, посоветовал специалист.

Кроме того, перед походом в баню не следует плотно обедать или ужинать. За два часа до бани можно слегка перекусить,чтобы не идти туда совсем голодным. По словам Андрея Тяжельникова, еда не только увеличивает нагрузку на организм, но и сводит на нет детокс, поскольку организм отвлечёт силы на переваривание пищи.

После бани также следует дать организму отдохнуть от интенсивной нагрузки, а только потом приступить к еде. При этом пища после бани не должна быть тяжёлой: лучше отказаться от жареного, жирного, копчёного и фастфуда.