Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об опасности употребления алкоголя в бане предупредил врач

Об опасности употребления алкоголя в бане предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Об этом пишет РИА Новости.

«Алкоголь и баня совершенно не совместимы ни в каких количествах. Высокая температура поднимает давление, алкоголь усиливает это воздействие, дополнительно расширяя сосуды. Это большой риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, баня может быть травмоопасной для человека, реакция которого снижена алкоголем», – пояснил он.

В бане лучше пить чистую воду, исключая дополнительную нагрузку, а также некрепкие чаи с настоями или травами, посоветовал специалист.

Кроме того, перед походом в баню не следует плотно обедать или ужинать. За два часа до бани можно слегка перекусить,чтобы не идти туда совсем голодным. По словам Андрея Тяжельникова, еда не только увеличивает нагрузку на организм, но и сводит на нет детокс, поскольку организм отвлечёт силы на переваривание пищи.

После бани также следует дать организму отдохнуть от интенсивной нагрузки, а только потом приступить к еде. При этом пища после бани не должна быть тяжёлой: лучше отказаться от жареного, жирного, копчёного и фастфуда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 декабря 2024

Иван Мешков исполнил новогодние желания юных гдовичей
31 декабря 2024

Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
31 декабря 2024

Псковские следователи поздравили детей-сирот с наступающими новогодними праздниками
31 декабря 2024

Владимир Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в 2025 году
31 декабря 2024

Как выпускали медвежат-сирот Пуха и Пятачка в псковские леса, показали специалисты
31 декабря 2024

Более 275 тысяч человек привились в Псковской области за время проведения кампании по вакцинации против гриппа в 2024 году
31 декабря 2024

Заслуженная артистка России Оксана Фёдорова поздравила псковичей с наступающим Новым годом
31 декабря 2024

Кто сейчас лидирует в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...