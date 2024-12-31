Могут ли травяные чаи снизить вред алкоголя, рассказал эксперт
Могут ли травяные чаи снизить вред алкоголя, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова. Об этом пишут «Известия».
«Нужно понимать, что алкоголь очень быстро усваивается, быстрее, чем вся другая еда. И если это уже произошло, то нейтрализовать его вред обычными домашними средствами не получится», – отметила она.
В этом случае единственное, что следует сделать, – пить больше воды для избавления организма от конечных продуктов алкоголя.
«Никакого волшебства в травяных чаях нет. Дело в общем объёме жидкости», – заключила Елена Устинова.
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