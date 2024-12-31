Могут ли травяные чаи снизить вред алкоголя, рассказал эксперт

16:26, 31 декабря 2024, ПАИ

Могут ли травяные чаи снизить вред алкоголя, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова. Об этом пишут «Известия».

«Нужно понимать, что алкоголь очень быстро усваивается, быстрее, чем вся другая еда. И если это уже произошло, то нейтрализовать его вред обычными домашними средствами не получится», – отметила она.

В этом случае единственное, что следует сделать, – пить больше воды для избавления организма от конечных продуктов алкоголя.

«Никакого волшебства в травяных чаях нет. Дело в общем объёме жидкости», – заключила Елена Устинова.