Молебен на начало Нового года прошёл в Социальном городке Пскова для пожилых людей

11:04, 01 января 2025, ПАИ

Молебен на начало Нового года провели в Социальном городке Пскова для пожилых людей 31 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Богослужение провёл настоятель храма Димитрия Солунского иерей Александр Николаев. По окончании молебна отец Александр пообщался с жителями соцгородка, а также совершил Таинство исповеди.

В конце встречи иерей пожелал пенсионерам доброго здоровья, Божией помощи и всего самого наилучшего.

Напомним, что Социальный городок открылся в марте прошлого года в районе улицы Байкова в Пскове. Его также посещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который осмотрел жилой корпус с подготовленными квартирами.

Социальный городок возведён в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».