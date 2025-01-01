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Общество

Новые правила покупки сим-карт для иностранцев ввели в России

Сим-карты в России иностранные граждане или лица без гражданства смогут только в офисе оператора связи, а один человек сможет зарегистрировать на себя максимум десять сим-карт, в том числе корпоративных. Соответствующие нормы закона вступили в силу сегодня, 1 января, пишет РИА Новости.

Теперь для заключения договора нужны СНИЛС, учётная запись на «Госуслугах», а также подтверждение личности по биометрии. Для иностранцев теперь обязательно включать в договор кода идентификации (IMEI) телефона, палншета, нотубука, где будет использоваться сим-карта.

Тем иностранным гражданам, у кого уже есть сим-карты, нужно будет подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Если у иностранного гражданина более десяти сим-карт, ему нужно будет расторгнуть лишние договоры, в противном случае с июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.

Кроме того, оператор связи должен проверять наличие и достоверность сведений, направляя запрос в единую систему идентификации и аутентификации с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия до начала оказания услуг связи. Если при проверке оператор связи обнаружит, что сведения отсутствуют или не являются достоверными, то он обязан не оказывать в отношении данного абонентского номера услуги связи.

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