Чем гастрономические достопримечательности Печорского округа удивят туристов

21:34, 01 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников порекомендовал, какие места в Псковской области стоит посетить туристам. Основные гастрономические достопримечательности в Печорском округе назвал глава региона в своём телеграм-канале.

«А если вы уже знакомы с крепостями, монастырями и музеями Псковской области, то рекомендую посмотреть на наши гастрономические достопримечательности», – говорится в сообщении.

Речь шла о Печорском муниципальном округе. На его территории находится сидродельня Леврана. Туристы могут посетить экскурсию, осмотрев новое производство. В рамках экскурсии туристы знакомятся со всеми залами завода и могут изучить технические процессы.

Эко-ферма «Изборский страус» – здесь можно познакомиться не только с африканскими страусами, но и вкусно поесть, в том числе блюда из экзотического мяса, отметил Михаил Ведерников.

Ремесленная деревня «Хлебный хутор» также расположена в Печорском муниципальном округе. Гостям хутора предстоит изучить настоящую деревянную крепость, сделать пряник своими руками и попробовать исконно русскую кухню.

Форелевый хутор подойдёт для любителей рыболовства. Здесь можно поймать крупную форель, которую можно сразу же здесь приготовить или поесть в местном ресторане с фермерскими продуктами.