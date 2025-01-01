Михаил Ведерников порекомендовал, какие места в Псковской области нужно посетить путешественникам

17:54, 01 января 2025, ПАИ

Какие места в регионе нужно посетить путешественникам, порекомендовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В новогодние каникулы Псковскую область посещает очень много гостей и туристов», – сказал он.

Среди ключевых достопримечательностей региона он назвал Печоры. «Это прежде всего Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где молитвы не прекращаются ни на минуту уже более 550 лет. Особую атмосферу праздника придают сувенирные ряды и звонкие голоса гуляющих», – отметил губернатор.

Кроме того, можно посетить древнюю крепость в Изборске и «лебединое» озеро, в которое впадают ключи.

«Остров как раз по пути к следующему пункту: здесь обязательно надо остановиться у уникальных цепных мостов XIX века, которые в вечернее время украшаются подсветкой», – порекомендовал Михаил Ведерников.

Также он посоветовал побывать в Пушкинских Горах, где усадьбы хранят дух великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Обязательно посмотрите своими глазами на пейзажи, которые вдохновляли гения русского слова», – подчеркнул глава региона.