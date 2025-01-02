Сильный снег накроет сегодня Псковскую область

11:39, 02 января 2025, ПАИ

Псковичей предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении сегодня, 2 января. Об этом ПАИ сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня во второй половине дня и вечером по югу области ожидается сильный снег, мокрый снег», – говорится в сообщении.

Жителям Пскова советуют в условиях сильного снегопада тщательно закрыть окна в домах и держаться от них на расстоянии. Также рекомендуется избегать нахождения на улице рядом с деревьями и не ставить вблизи них автомобили. По возможности лучше оставаться дома.

Ранее сообщалось, что в Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности.