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Общество

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности

Энергетики в Псковской и Новгородской областях работают в режиме повышенной готовности из-за метели и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

Фото: ПАИ

К быстрому восстановлению электроснабжения готовы 145 аварийных бригад и 152 единицы техники. Кроме того, в случае необходимости 183 дизельных генератора общей мощностью 5,2 МВт обеспечат резервное энергоснабжение для объектов социальной значимости.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня.

Эксперты сетевой компании подчеркивают важность строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергетических объектов и линий электропередачи. Запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстояние менее 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

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