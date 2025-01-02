До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января

12:58, 02 января 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 3 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных, юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.