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Общество

До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января

Облачная погода ожидается в Псковской области 3 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января. Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных, юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области в течение суток составит от -1 до -6 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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