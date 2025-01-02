До -6 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 3 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 3 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных, юго-западных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура по области в течение суток составит от -1 до -6 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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