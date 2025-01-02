Сильные осадки ждут жителей Северо-Запада России
Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России в ближайшее время, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
По словам специалистов, в погоде в России наблюдаются контрасты. Они обусловлены противоборством двух огромных вихрей – атлантического циклона и азиатского антициклона.
В частности, один из массивов фронтальной облачности протянется на север Русской равнины.
«А самые сильные осадки ожидаются на севере, северо-западе Европейской России и в предгорьях Южного Урала. Здесь местами может выпасть порядка 25% месячного объёма влаги», – отметили в «Фобосе».
Ранее сообщалось, что сегодня Псковскую область накроет сильный снег.
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