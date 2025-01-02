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Восьмичасовой сон, питьевой режим и спорт: как войти в новый год со здоровыми привычками, рассказали псковичам

Как войти в новый год со здоровыми привычками, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Как войти в новый год со здоровыми привычками, рассказали псковичам. Фото: ПАИ

Во-первых, псковичам рекомендуется уделять внимание качеству сна. Специалисты советуют спать 6–8 часов в сутки и стараться засыпать до 11 часов вечера, чтобы сон был более крепким и восстановительным.

«Придерживайтесь принципов здорового питания. Начните с главного: избегайте жареного, ешьте меньше быстрых углеводов, уменьшите количество сахара и соли, добавьте овощи, фрукты, зелень и злаки, не злоупотребляйте кофе. Не забывайте о режиме питания, особенно о завтраке. Не изнуряйте организм модными диетами, лучше поддерживайте сбалансированный рацион», – отметили в управлении.

Кроме того, псковичей призвали соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять достаточное количество воды, чтобы организм не испытывал жажды, подчеркнули в ведомстве.

Специалисты также рекомендуют сократить время, проведенное за экранами телефонов и компьютеров, и больше двигаться, включая утреннюю зарядку в распорядок дня.

«Кстати, если вы решили ходить в спортзал, не забывайте о правилах гигиены. Принимайте душ до и после тренировки, надевайте чистую и сухую спортивную одежду, длинные волосы перед тренировкой собирайте в пучок», – подчеркнули в управлении.

С собой в спортзал псковичей призвали брать полотенце. «Во время тренировки старайтесь не прикасаться к лицу и глазам, чтобы избежать инфекций. После окончания занятий тщательно вымойте руки. Дома спортивную сумку нужно сразу разгружать: обувь проветривать, одежду стирать и сушить», – заключили специалисты.

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