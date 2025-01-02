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Культура

Театр современного танца «Каннон Данс» выступит в Пскове

Театр современного танца «Каннон Данс» выступит в Псковской областной филармонии 17 января в рамках цикла концертов «Петербург-концерт представляет...». Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Созданный в 1997 году хореографом Натальей Каспаровой и продюсером Вадимом Каспаровым театр стал организатором крупнейших проектов, включая фестиваль OPEN LOOK, Dance4Kids, «Пятилетку» и «Кинотанец». За годы работы коллектив провёл более 600 мастер-классов и организовал выступления 250 танцевальных компаний из разных стран», – отметили в филармонии.

Там добавили, что «Каннон Данс» известен яркой хореографией и инновационным подходом, соединяющим искусство движения с актуальными темами.

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