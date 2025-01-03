Псковский стадион «Машиностроитель» приостановит работу 7 января

09:57, 03 января 2025, ПАИ

Псковский стадион «Машиностроитель» приостановит работу 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

В этот день на стадионе не будут работать спортивные сооружения. Все тренировки и мероприятия будут приостановлены.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание. Следите за обновлениями и оставайтесь на связи», – отметили в пресс-службе стадиона «Машиностроитель».

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