Псковский стадион «Машиностроитель» приостановит работу 7 января
Псковский стадион «Машиностроитель» приостановит работу 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.
В этот день на стадионе не будут работать спортивные сооружения. Все тренировки и мероприятия будут приостановлены.
«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание. Следите за обновлениями и оставайтесь на связи», – отметили в пресс-службе стадиона «Машиностроитель».
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