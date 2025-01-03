Как новогодние праздники отразятся на зарплате, рассказали псковичам

10:21, 03 января 2025, ПАИ

Как новогодние праздники отразятся на заработной плате псковичей, рассказал ПАИ руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

На новогодние праздники, которые проходят с 29 декабря по 8 января, приходится 11 выходных дней. Эти дни не должны сказаться на зарплате работников, которым установлен оклад, поскольку, согласно Трудовому кодексу РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

Для работников, которым установлена, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут произойти. В данном случае, Все будет зависеть от того, сколько часов в сумме в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Однако стоит отметить, что таким работникам работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Его размер будет определяться локальным нормативном актом организации. Работа в праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере.

Скорее всего, непривычным всем «окладникам» покажется аванс за январь, отметил Александр Южалин. В него будут входить всего несколько рабочих дней. «Но зарплата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общий размер оклада за январь останется тем же», – сказал юрист сервиса SuperJob.