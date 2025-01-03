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Как новогодние праздники отразятся на зарплате, рассказали псковичам

Как новогодние праздники отразятся на заработной плате псковичей, рассказал ПАИ руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Как новогодние праздники отразятся на зарплате, рассказали псковичам. Фото: ПАИ

На новогодние праздники, которые проходят с 29 декабря по 8 января, приходится 11 выходных дней. Эти дни не должны сказаться на зарплате работников, которым установлен оклад, поскольку, согласно Трудовому кодексу РФ, наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада.

Для работников, которым установлена, например, часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, изменения в заработной плате могут произойти. В данном случае, Все будет зависеть от того, сколько часов в сумме в месяц отработает работник или какой объем работы выполнит. Однако стоит отметить, что таким работникам работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Его размер будет определяться локальным нормативном актом организации. Работа в праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере.

Скорее всего, непривычным всем «окладникам» покажется аванс за январь, отметил Александр Южалин. В него будут входить всего несколько рабочих дней. «Но зарплата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общий размер оклада за январь останется тем же», – сказал юрист сервиса SuperJob.

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